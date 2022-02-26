MHP'li Yılık: "Cumhur İttifakı'nın niyeti halis, hedefi belli ve nettir" - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Cumhur İttifakı'nın niyeti halis, hedefi belli ve nettir. 2023 lider ülke Türkiye yolunda yılmadan usanmadan çalışacağız. Allah'ın izniyle de hedefimize ulaşacağız." dedi.

Yılık, Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, huzur ve refahına geçmişte olduğu gibi bugünde göz dikenler olduğunu söyledi.

"PKK terör örgütünün üniter devlet yapımızı bozmak için askerlerimizi, polisimizi, öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı, çocuk kadın demeden katletmiş vatanımızın her yerinde bombalar patlatmıştır." diyen Yılık, örgütün halada hain emellerini gerçekleştirmek için fırsat kolladığını iddia etti. Terör örgütünün siyasi ayağı HDP'nin de her fırsatta örgüte destek olmak adına teröristlere ve eylemlerine destek açıklaması yayınladığını öne süren Yılık, şunları kaydetti:

"Terörist ölüleri için düzenlenen törenlerde boy göstermeye devam etmektedirler. HDP'nin terörist odaklarının partisi olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Tüm dünyanın bildiği bu gerçeği görmek istemeyen ya da görmezden gelen bir grup var ki oda CHP ve yandaşlarından oluşan zillet ittifakıdır. Atatürk tarafından kurulan bu partinin, bırakın Atatürk çizgisinde gitmeyi Türkiye ve milletinin ali menfaatleri için uğraş verdiği bile şüphelidir. CHP bir nevi HDP'nin şubesi olmuştur. CHP terör örgütü üyelerini savunur hale gelmiş, cenazelerinde de milletvekilleri boy gösterir olmuştur. CHP üniter karşıtı bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimizi bile anmaktan imtina etmektedir. CHP hayırsız evlat gibi, kendine ulu önder Atatürk tarafından bırakılan mirası çarçur etmekte yetinmemiş, millet ve devlet karşıtı olduğu için Atatürk tarafından cezalandırılan ne kadar hain, eşkıya, terörist varsa hepsini hasretle anar hale gelmiştir."

CHP ve yancılarının HDP ile kafa kafaya verip anayasa çalışması yapacak kadar düşmüş, adeta ülkeyi bölmek için yazılı metin hazırlama yemini ettiğini ileri süren Yılık, "Bizler kaynağını Türk milletinin kendisinden alan, milletinin derdiyle dertlenen, sevinciyle mutlu olan, ülkesi ve milletinin huzur ve mutluluğunu her şeyin önünde tutan bir milletiz. Siyaset anlayışımız vatan, millet, devlet menfaatlerinin her türlü menfaatin üzerinde tutulması gerektiği yönündedir ve ilelebet böyle olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılık, AK Parti ile kurdukları Cumhur İttifakı'nın, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan, Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmayı kendine hedef edinen, milletin refahını, huzurunu ve mutluluğunu artırmak için her türlü çalışmayı yapan, gelecek nesillere güzel bir gelecek hazırlamak için kafa yoran bir ittifak olduğuna dikkati çekti.

"Cumhur İttifakı bölücülerin baş düşmanı, zilletin karalamaya çalıştığı tertemiz bir birlikteliktir." diyen Yılık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı'nın niyeti halis, hedefi belli ve nettir. 2023 lider ülke Türkiye yolunda yılmadan usanmadan çalışacağız. Allah'ın izniyle de hedefimize ulaşacağız. Görüyoruz ki Cumhur İttifakı düşmanlığı, ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa hepsini bir araya getirmiş, başını CHP'nin çektiği ortak bağın HDP ve bölücülük olduğu içinde sözde milliyetçi İP gibi ufaklı tefekli birçok oluşumun bulunduğu yedi parti zillet yemini etmiştir. Zillet Cumhuriyet düşmanıdır, zillet Atatürk düşmanıdır, zillet demokrasi ve millet düşmanıdır, zillet üniter devlet düşmanıdır, zillet huzur ve refah karşıtıdır. Yedi parti bir araya gelmeden oturma düzeni konusunda bile tartışmalar gün yüzüne çıkmışken bunların Cumhur İttifakına karşı durmaları, ülkeyi yönetmelerini beklemek hayal ötesi değildir de nedir. Kendileri gibi duruşu belli olmayan, sınırı çizgisi olmayan, köşesi bitişi olmayan, yuvarlak bir masa etrafında oturmayı başarabilmişlerse de masa altında saklamak istedikleri HDP'nin kafasını çıkarması uzun sürmemiştir. CHP liderinin uluslararası her alanda legalize etme gayreti duyduğu HDP'yi masa altında saklama isteği anlaşılabilir bir durum değildir. Türk milleti her şeyi görür. Türk milleti feraset sahibidir. Türk milleti kimin aklında ne var bunu bilir ve hisseder. Türk'ün aklıyla kimse dalga geçemez."

MHP'li Yılık, "Bakanlık ve kadroları için pazarlık yapmaya başlayan zillet ittifakı, ne hazindir ki Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte acziyete düşmüştür. CHP Genel Başkanı aday gösterilmek için her türlü reklam ve kendini pazarlama tekniklerini denemekte, kendi partisinin dahi kazanacağına inanmadığını ayan beyan ortadayken milleti nasıl inandıracağı halen merak konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP Genel Başkanı Türkiye'yi yabancı büyükelçilere şikayet ediyor"

MHP MYK üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı da toplantının ana amacının Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler ile Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler arasındaki farkları ve gelecekte yaşanacak muhtemelen olayları anlatmak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta Millet İttifakını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, onun yanında bizden ayrılıp giden, bizden daha milliyetçi olduğunu iddia eden bir diğer siyasi parti ve dün 'katil' dedikleri eski Sivas Belediye Başkanı şu anda Refah Partisi'nin Genel Başkanı, yine yeni aralarına aldıkları AK Parti'den ayrılan Sayın Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve görünmeyen ortak HDP. Benim askerime, polisime kurşun sıkan, onları şehit eden, 40 yıldan bu yana Türkiye'nin başına bela olmuş eli kanlı PKK'nın siyasi temsilcileri. Görünmeyen ortak ve güç bu. Ama şimdi artık bunu yavaş yavaş deklere etmeye başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'HDP'yi göz ardı edemeyiz.' Biz diyoruz ki HDP kapatılmalı. Bizden ayrılan bizden daha milliyetçi olduğunu söyleyen hanımefendi diyor ki 'HDP siyasi meşru bir partidir.' Böyle bir ortamda Allah nasip ederse 2023'de Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğiz. Bunlar riyakar, bunlar insanların gözünü boyayıp insanları yalanlarla, dolanlarla kandırmaya çalışan siyasi anlayışa sahipler. Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP ve onun Genel Başkanı Türkiye'yi gidiyor yabancı büyükelçilere şikayet ediyor. İstanbul'da seçilen belediye başkanları sanki üstüne vazifeymiş gibi, İngiltere ve Amerika büyükelçisiyle görüşüyor. Ne konuşuyorsunuz? Neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Hangi hesap içerisindesiniz? Hala dünyada her ne kadar ABD büyük bir güç olarak görülse de dünyayı İngiltere idare ediyor."

Konuşmaların ardından MHP İlçe Başkanı İbrahim Bilgi divan üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Programa, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Akarfırat ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi ile partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.