Üye Girişi
MHP'li Yılık, Çankırı'da "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Yılık, Çankırı'da "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması

13.11.2021 14:30
MHP'li Yılık, Çankırı'da "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "HDP, ortağı CHP'yi de kendine benzetmiş, millet iradesini hiçe sayan mandacı bir zihniyetle yabancı ülkelerden yardım talebinde bulunup bir nevi ülkemizin iç işlerine karışmalarını talep etmiştir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "HDP, ortağı CHP'yi de kendine benzetmiş, millet iradesini hiçe sayan mandacı bir zihniyetle yabancı ülkelerden yardım talebinde bulunup bir nevi ülkemizin iç işlerine karışmalarını talep etmiştir." dedi.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen programa katılan Yılık, burada yaptığı konuşmada, hiçbir siyasi hedefin, planın Türk milletinin varlığından, egemenlik haklarından, geleceğinden ve güvenliğinden daha önemli olmadığını söyledi.

Terör örgütlerini her fırsatta beslemek amacıyla fırsat kollayan siyasi partilerin milli güvenlik tehdidi haline geldiğini belirten Yılık, "Türkiye Cumhuriyeti varlığını ve egemenliğini sarsmak için fırsat kollayan bu partiler veya sivil toplum kuruluşu kisvesine bürünmüş yapılar, hak, eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramları kullanarak sahte gündem yaratmakta, yalan beyanlarda bulunmaktadırlar. Algı operasyonları, çarpıtılmış haberler, kişisel yargılar, kara propagandalar, iftira kampanyaları ile mesafe alınmaya çalışılmakta, zehirli bilgilerle halkımız manipülasyonlara maruz kalmaktadır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını zedelemeye çalışan odaklar boş durmamaktadır." diye konuştu.

Teröristlerle mücadeleye karşı çıkan CHP yönetiminin tezkereye "Hayır" diyerek eski hastalığından kurtulamadığını, PKK, YPG ve PYD'yi dolaylı olsa da savunmaya devam ettiğini savunan Yılık, "Suriye ve Irak'ta yapılacak sınır ötesi operasyonlar Hatay'ın, Kilis'in, Gaziantep'in, Ankara'nın, velhasıl tüm ülkenin güvenliği için zaruri olmasına rağmen CHP yönetimi kuruluş gayelerinden tamamen uzaklaşmış ve bir nevi 'Tezkereye hayır, PKK'ya evet', 'Tezkereye hayır, Türk ve Türkiye düşmanlarına evet' demiştir." ifadesini kullandı.

Muhalefet etmenin her yapılanı eleştirmek, her atılan adımı sabote etmek olmadığını anlatan Yılık, şöyle devam etti:

"Türkiye'de görev yapan 10 büyükelçinin 18 Ekim muhtırasının etkileri yatışmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'de görev yapan yabancı diplomasi temsilcilerine, her biri kendi dillerinde kaleme alınmış birer mektup göndererek Kanal İstanbul Projesi'ni desteklememeleri yönünde çağrıda bulunmuştur. Adeta mandacı zihniyetiyle ülkemizi tüm dünyaya şikayet etmiştir. HDP'nin bölücü, millet ve cumhuriyet düşmanı olduğu bilinen bir gerçektir. Bakıyoruz HDP, ortağı CHP'yi de kendine benzetmiş, millet iradesini hiçe sayan, mandacı bir zihniyetle yabancı ülkelerden yardım talebinde bulunup bir nevi ülkemizin iç işlerine karışmalarını talep etmiştir. Bu nasıl bir zihniyet, nasıl bir aymazlık halidir. Değerlendirmesini Allah nasip ederse 2023 yılında milletimiz yapacaktır."

Yılık, Türkiye'nin jeostratejik konumu, köklü tarihi ve varlığıyla uluslararası kirli hesapların odağında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon sözcüleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD'ye karşı yapılacak muhtemel operasyona engel çıkarmak için Türkiye'ye farklı içerikte birçok çağrı yapmaktadır. ABD Başkanı da aralık ayında düzenlenecek sözde demokrasi zirvesine ülkemizi davet etmeyerek birtakım mesajlar vermekle uğraşmaktadır. Görüldüğü üzere hem içeriden hem dışarıdan her türlü şer odağı ülkemize karşı birlik olmuş, devletimizin itibarını zedelemek için elinden geleni yapar konuma gelmiştir. Bir yandan Yunanistan'a verilen uçak, silah ve mühimmat, bir yandan Suriye ve Irak'ta terör örgütleri eliyle yürütülmek istenen planlar göz önüne alındığında ülkemizin bir kıskaca alınmak istendiği açıktır. Kim ne yaparsa yapsın, bu millet feraseti ve öngörüsüyle bu odaklara prim vermeyecek, ülkesini ve milletini her türlü menfaatten önce tutan Cumhur İttifakı'na desteğini devam ettirecektir."

Konuşmanın ardından partiye yeni üye olanlara rozetleri takıldı.

Programa Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Kadir Şekerci, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Korhan Mastı, İl Başkanı Ahmet Kurt ile partililer katıldı.

MHP'li Yılık, Çankırı'da Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu Açıklaması
MHP'li Yılık, Çankırı'da Adım Adım 2023 İl İl Anadolu programında konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Çankırı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Yılık, Çankırı'da 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak 14:15 Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin 14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı 13:21 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek 10:26 Ali Koç istedi, Vitor Pereira sistemi yeniden gözden geçirecek

Son Dakika Haberleri
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
Hastanede koronavirüs tedavi gören Hakan Ural'dan taburcu olduktan sonra ilk paylaşım Hastanede koronavirüs tedavi gören Hakan Ural'dan taburcu olduktan sonra ilk paylaşım         
14:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü         
14:07
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım         
14:03
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?         
11:10
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Yılık, Çankırı'da "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement