MHP'li Yılık'tan "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Yılık'tan "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" açıklaması Açıklaması

02.04.2022 12:41
MHP'li Yılık'tan "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" açıklaması Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, otizmli bireylerin ihtiyaçlarını iyi analiz edip, bu hassasiyetlere dair çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, otizmli bireylerin ihtiyaçlarını iyi analiz edip, bu hassasiyetlere dair çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Yılık, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla 2 Nisan'ın "Dünya Otizm Günü" olarak ilan edildiğini anımsatan Yılık, beynin yapısını veya işleyişini etkileyen ve bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülen otizm spektrum bozukluğunun, düşünme, hissetme, dil ve başkalarıyla ilişki kurma becerisinde problemler yaşatan karmaşık bir nörogelişimsel durum olduğunu hatırlattı.

Ağırlıklı olarak belirtileri yaşamın ilk üç yılında görülen otizmde, özellikle aileler tarafından zamanında fark edilip ne kadar erken tanı ve tedaviye başlanırsa o kadar olumlu sonuçlar alınacağının önemli bir gerçek olduğunu vurgulayan Pelin Yılık, şunları kaydetti:

"Otizmin tıbbi tanısının konulması aşamasında tavsiye edilen uygulamalar, çocuk doktoru, psikolog, psikiyatri uzmanı, nörolog, dil ve konuşma terapisti ve iş-uğraşı terapisti gibi uzmanları içeren farklı disiplinlerden bir araya gelen bir ekibin bilimsel yaklaşımıdır. Otizm ismi aynı olsa bile her çocukta farklı belirtilerle görülebilir, her çocuğun klinik görünümü, tedavisi ve ilerleyişi aynı olmaz. En etkili tedavi yöntemi otizme yönelik özel eğitimdir."

Otizm spektrum bozukluğu riski taşıyan ve gösteren bireylerin, gelişimlerini desteklemek için daha yoğun ve nitelikli özel eğitim programlarına ihtiyaçları olduğunu belirten Yılık, "Otizmli bireylerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz edip, bu hassasiyetlere dair çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Bu vesile ile 2 Nisan tarihinin ve devamında nisan ayı boyunca otizm spektrum bozukluğuna dair yapılacak çalışmaların toplumumuzda gerekli farkındalığı yaratması açısından önemli bir vesile olmasını temenni ediyor, otizmli çocuklarımıza, yetişkinlere ve ailelerine sağlıklı bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Birleşmiş Milletler, Nisan, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Yılık'tan '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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