MHP'li Yılmaz: Hdp'ye Ne Gibi Tavizler Verildiğinin Takipçisi Olacağız
1 saat önce
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, CHP'nin HDP'nin desteği ile büyükşehir belediyelerini kazandığını belirterek, "Bu dönemden sonra HDP'ye ne gibi tavizler verildiğinin ve vereceklerinin, bu zillet ittifakı içindeki mensuplarının gerek genelde gerek yerelde sıkı takipçisi olacağımızın...
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz
, CHP
'nin HDP
'nin desteği ile büyükşehir belediyelerini kazandığını belirterek, "Bu dönemden sonra HDP'ye ne gibi tavizler verildiğinin ve vereceklerinin, bu zillet ittifakı içindeki mensuplarının gerek genelde gerek yerelde sıkı takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.
MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirerek, İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Antalya
gibi büyükşehir belediyelerinin HDP desteği ile Millet İttifakı tarafından kazanıldığını söyledi. HDP'ye ne gibi tavizler verileceğini takip edeceklerini belirten Yılmaz, "Bizim zillet, kendilerinin 'Millet' dediği ittifak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nde sonuçlar kesinleşmemesine rağmen büyükşehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana
ve Mersin
'de seçimleri HDP'nin yoğun desteği ile kazandı. Biz bunları, halkımızın takdirini saygı ile karşılıyoruz. Yalnız bu dönemden sonra HDP'ye ne gibi tavizler verildiğinin ve vereceklerinin, bu zillet ittifakı içindeki mensuplarının gerek genelde gerek yerelde sıkı takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum. Bakalım biz de merak ediyoruz. Hangi sözler, hangi tavizler verilmiştir? Seçimler bu hale getirilirken neyin pazarlığı yapılmıştır? Ülkenin nereleri, ne amaçla kullanılmıştır? Bunların yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.
- Zce
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:21 Kaynak: DHA
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