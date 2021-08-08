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MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba? - Son Dakika

MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?

08.08.2021 11:02

Günlerdir yangın bölgelerinden canlı yayın yapan yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın "Help Turkey" kampanyasına yönelik sözleri MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in tepkisini çekmişti. Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik, ligin Ceren ile Celal'deki rolünle birleşik" gibi laflarla yüklendiği Gökbakar'dan yanıt gecikmedi. MHP'li Yönter'e video çekerek yanıt veren Gökbakar, "Anam babam benim böyle konuşmuyor. Kimin seviyesi Recep İvedik acaba?" ifadelerini kullandı.

Yönetmen ve oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan bir gazetenin manşetine tepki göstermiş ve sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı;

"İşte yok efendim medyada böyle manşetler atıp. 'Help Turkey' yazan sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun.

"HEPSİ KIYMETLİ İNSANLAR"

O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar, yaptıkları sanatla oyunculukla, müzikle, bu ülkede yaşayan insanların ruhunu, gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz? Yok efendim 'Help Turkey' demiş. Hayırdır inşallah! Ben size şöyle anlatayım. Bir ev düşünün, içinde bir aile yaşasın. Evin babası evde olmasın. Evin annesi de çocuklarla evdeyken yangın çıksın, kadın camı açıp, 'komşular yetişin yangın var.' demez mi? Der mi, demez mi? Der! Neden? Çünkü evin babası evde yok. Komşulardan yardım ister. İnsanlar ilk günlerde bu psikolojiye kapılmış olabilir. Komşudan yardım istemek, dünyadan yardım istemek kötü bir şey mi? İnsanların evleri, ocakları, vatanları yanıyor diye, 'komşular yetişin' demiş olabilir. Bunda ne kötülük var? Siz nasıl bu insanları alıp da fişlersiniz?"

MHP'Lİ YÖNTER'DEN GÖKBAKAR'A TEPKİ: SEVİYEN AYNEN RECEP İVEDİK

Yangın bölgesinde günlerdir canlı yayın yapan ve kamuoyunu bilgilendiren Gökbakar'ın bu sözleri MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in tepkisini çekmişti. Yönter, ünlü isme Twitter hesabından şu ifadeler tepki göstermişti;

"Seviyen aynen Recep İvedik...Ligin Ceren ile Celal'deki rolünle birleşik! Sen kendine yardım iste Şahan, boş kafanın almadığı işlere karışma, çünkü düşmüşsün düşeceğin kadar...Ancak Türk devleti güçlüdür bunu da traji komik aklından çıkarma...Güldürmeden önce utanmayı dene!"

Şahan Gökbakar'dan MHP'li Yönter'in 'Seviyen aynen Recep İvedik' sözlerine videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?

ŞAHAN'DAN MHP'Lİ İSME YANIT GECİKMEDİ: KİMİN SEVİYESİ RECEP İVEDİK

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'e video çekerek yanıt veren Gökbakar, "Ne yapacağım ben şimdi bu hakaretleri yiyip yutkunayım mı? 2 çocuk babası, 40 yaşında adamım. Hadi geçtim ünlülüğü münlülüğü, benim 2 çocuğum ve eşim var ya. Hayırdır ya boş kafanın içi, düşmüşsün düşeceğin kadar. Hayırdır? Utan mutan neye utanacağım ya? Sesimi mesimi bıraktım, insanlara yardıma koşturdum bundan mı utanacağım İzzet Ulvi Bey amcacım? Gerçekten kalbimi kırdınız. Sizin gibi bir pozisyona gelmiş, bir milletvekiline bu tarz bir üslubu yakıştıramadım. Bir kere ben Recep İvedik değilim. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor, gerçekte hayatta yok. Bu nedir ya, hayırdır inşallah. Anam babam benim böyle konuşmuyor. Kimin seviyesi Recep İvedik acaba?" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yönter'in Seviyen aynen Recep İvedik sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?

Milliyetçi Hareket Partisi, Şahan Gökbakar, Recep İvedik, Turkey, Magazin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yönter'in 'Seviyen aynen Recep İvedik' sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba? - Son Dakika


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