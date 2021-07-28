Üye Girişi
MHP'li Yönter: "Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var" - Son Dakika

MHP'li Yönter: "Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var"

28.07.2021 13:07
MHP'li Yönter:

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, terörle mücadele esnasında maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanın olduğunu söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, terörle mücadele esnasında maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanın olduğunu söyledi.

Yönter, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında mevzuattaki malulen emeklilik oranı nedeniyle gazi sayılmayan güvenlik personellerinin sorunlarını anlattı.

Vücudundan yara almış güvenlik personellerinin fotoğraflarını ve açıklamalarını gösteren Yönter, "Terörle mücadele esnasında yaralanan bir kardeşimiz, TSK'nın sağlık yönetmeliği gerekçe gösterilerek maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğundan dolayı gazi sayılmıyor." ifadelerini kullandı.

Yönter, "Bu kardeşlerimiz para için değil, vatan ve millet için bu hale geldiler. Bu kardeşlerimiz neden gazi sayılmıyor? Gaziye bakarken onun yüzdesine, derecesine, oranına mı bakacağız? Böyle bir şey mümkün mü? Vicdanlarda bunun karşılığı var mı? İnsafa ve vicdana davet ediyorum herkesi. Bizim vicdanımız sızlıyor, bundan rahatsızız ve üzülüyoruz. Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var." diye konuştu.

İzzet Ulvi Yönter, yapılan bir araştırmaya göre her iki gaziden birinin mermi, dört gaziden birinin mayın ve el yapımı patlayıcı, beş gaziden birinin ise el bombası nedeniyle yaralandığını kaydetti.

Bazı gazilerin vücudundaki mermilerin çıkarılamadığını vurgulayan Yönter, "Çıkarılması için bir müdahale yapıldığı zaman hayati risk ortaya çıkıyor. Bu kahramanlarımız mermi, şarapnel parçalarıyla yaşıyor, kesik parmakla yaşıyor ama gazi sayılmıyor. Biz bunu nasıl anlatacağız? Bu çelişkiyi nasıl aşacağız? Allah şahidimiz olsun MHP olarak biz bu 20 bin kahramanımızın yanında olacağız. Bu haklı davanın takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Gaziliğin manevi bir unvan olduğuna dikkati çeken Yönter, 20 bin kahramana gazilik unvanını vermekle mükellef olduklarını belirtti.

Yönter, gazilerin her şeyin en güzelini hak ettiğini dile getirerek, "Gazinin oran yüzdesi mi olur? Yarın, bunun hesabını nasıl vereceğiz? Yüzde 39 yaralı olan gazi sayılmayacak da yüzde 41 yaralanan mı gazi sayılacak? Biz vicdanımızda bu soruya karşılık veremiyoruz." dedi.

Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda konula ilgili bir kanun teklifi de verdiklerini, kanun teklifinin komisyonda beklediğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi, İzzet Ulvi Yönter, İstanbul, Gazi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Yönter: 'Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var' - Son Dakika


Son Dakika

Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı 13:24 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı 13:21 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi 12:07 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 11:22 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı 10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı 10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor

Son Dakika Haberleri
13:27 İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
13:23 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı
13:22 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım
13:20 "X The End Time" filminin fragmanı 3 günde 2,5 milyon izlendi! Türk-Amerikan ortak yapımı olarak çekilecek
12:06 Kadroda düşünülmeyen Miha Zajc, Vitor Pereira'nın gözüne girdi
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi Show Ana Haber'den ayrılan Ece Üner'in yerine Dilara Gönder getirildi         
12:10
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Bir hafta önce camilerden yapılan Bir hafta önce camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı         
11:40
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı         
10:55
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 13:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Yönter: "Maluliyet oranı yüzde 40'ın altında olduğu için gazi sayılmayan 20 bin kahramanımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement