MHP lideri Bahçeli: "17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetti.
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MHP lideri Bahçeli: "17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetti.
MHP Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
lideri Bahçeli: "17 Ağustos depreminde 17 bin 480 insanımız hayatını kaybetti. 48 bin 901 insanımız da yaralandı. Felaketin boyutu öylesine yüksekti ki, 96 bin 808 ev yıkıldı, 231 bin 364 konut hasar gördü. 45 saniye süren ve 7,4 şiddetinde olan deprem pek çok umudu enkaz altında bıraktı." - ANKARA
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