Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi.
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MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi.

1 saat önce

MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi.

MHP lideri Bahçeli:
MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak o hükümette siyasi sorumluluk taşıyorduk. Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden bakanlıklar partimizin yönetimi altındaydı. Nasıl bir yıkımın olduğunu yaşayarak biliyoruz." - ANKARA
Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
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