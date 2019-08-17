MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi.
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MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi.
MHP Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
lideri Bahçeli: "1999 depremi yaşandığında 57. Cumhuriyet Hükümeti görevdeydi. Milliyetçi Hareket Partisi
olarak o hükümette siyasi sorumluluk taşıyorduk. Depremin ağır sonuçlarıyla mücadele eden bakanlıklar partimizin yönetimi altındaydı. Nasıl bir yıkımın olduğunu yaşayarak biliyoruz." - ANKARA
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