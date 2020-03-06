MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: '5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya...

6 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Rus heyetiyle 6 saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunmuştur.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Rus heyetiyle 6 saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunmuştur. Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur. - ANKARA

Türkiye, Moskova, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 00:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]