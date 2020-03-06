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MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya...
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Rus heyetiyle 6 saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:57 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "5 Mart 2020'de Moskova'ya giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye heyeti Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve Rus heyetiyle 6 saati bulan görüşmelerde ve müzakerelerde bulunmuştur. Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur. - ANKARA
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