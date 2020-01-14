MHP Lideri Bahçeli, 6 ay sonra grup toplantışında konuşuyor - Son Dakika

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MHP Lideri Bahçeli, 6 ay sonra grup toplantışında konuşuyor
6 saat önce
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında partililere sesleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında partililere sesleniyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sağlık sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaklaşık 189 gündür grup toplantısı düzenleyemiyordu. TBMM gelen Bahçeli'yi kalabalık bir grup partili karşılamasının ardından konuşma yapacağı salona geçti. - ANKARA
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