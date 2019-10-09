Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren...
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren...

MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren...

2 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "ABD Başkanı'nın gelgitleri, tehdit dolu ifadeleri, aba altından sopa gösteren açıklamaları hiçbir şart altında itibar ve değeri olmayan zorba yaklaşımlar olarak anılacaktır." - ANKARA

MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:21 Kaynak: İHA
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