MHP Lideri Bahçeli: "Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, bina ve toprak altında...
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MHP Lideri Bahçeli: "Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, bina ve toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım."
MHP Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:54 Kaynak: İHA
Lideri Bahçeli: "Acılara gömülmeyelim, yarım kalmış hayatların sızısına, bina ve toprak altında çırpınan hayallere şahit olmayalım." - ANKARA
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