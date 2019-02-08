MHP Lideri Bahçeli Adana'da
45 dakika önce
ADANA (İHA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana'ya geldi, partilileri genel başkanlarını coşkuyla karşıladı.
ADANA (İHA) – MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adana
'ya geldi, partilileri genel başkanlarını coşkuyla karşıladı. Ankara
'dan karayolu ile Adana'ya gelen Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Hüseyin Sözlü
ve AK Parti Seyhan
Belediyesi Başkan Adayı Fikret Yeni
tarafından karşılandı. Adana'nın girişinde otoyolunda Bahçeli'yi karşılamak için birçok partilisi de katıldı.
Devlet Bahçeliye karşılama sırasında çiçek verildi. Ardından Bahçeli dinlemek üzere kalacağı otele gitti. - ADANA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:58 Kaynak: İHA
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
Fatih Terim, Babasının Mezarını Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu Maltepe'de Hemşehrisini Aday Gösterdi, İlçe Örgütü Ankara'ya Doğru Yürüyüşe Geçti
Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı