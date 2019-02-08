Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli, Adana'da

MHP Lideri Bahçeli, Adana'da

1 saat önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Adana'ya geldi.

MHP Lideri Bahçeli, Adana'da, System.String[]
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Adana'ya geldi.

Ankara'dan Adana'ya karayoluyla gelen MHP lideri Bahçeli, kentin girişinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni ve MHP il teşkilatı tarafından karşılandı. Karşılama sırasında çiçek takdim edilen Bahçeli, ardından konaklayacağı otele geçti. Bahçeli, yarın MHP'nin 50'nci kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:15 Kaynak: DHA

Ankara, Adana, MHP, Politika
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