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MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle...
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: " Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur." - ANKARA
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