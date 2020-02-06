MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle...

6 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: " Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın kırmızı bültenle aranan elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda ağırlanıp Türkiye'ye tehditler savurmasına ortam açılması hiçbir şekilde tavzihi ve tevili olamayacak bir kepazelik ve soysuzluktur." - ANKARA

Avrupa Birliği, MHP, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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