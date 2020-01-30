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MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum.
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum." - ANKARA
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