MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum.

6 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum." - ANKARA

Avrupa, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:41 Kaynak: İHA
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