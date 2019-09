MHP lideri Bahçeli Bayburt Belediyesini ziyaret etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı büyükşehir ve il belediyeleri için düzenlediği teşekkür ziyaretleri kapsamında Bayburt'a gelen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ilk durağı Bayburt Belediyesi oldu.



Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde karşılanan Devlet Bahçeli, konvoylar eşliğinde Bayburt'a girdi. İlk ziyaretini Bayburt Belediyesi'ne gerçekleştiren Bahçeli burada da kapıda karşılandı. Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Dr. Devlet Bahçeli'ye çiçek takdim edildi. Bayburt Belediyesi Şeref Defterini de imzalayan Bahçeli, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Süreyya Türkmenli, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri ile hatıra fotoğrafı çekildi. MHP lideri Bahçeli, aynı zamanda Bayburt Belediyesi'nde yer alan Bayburtlu iç güvenlik şehitleri köşesini de bir süre inceledi.



Şevk ve heyecanla Bayburt'a hizmet etme adına çalışıyoruz



Ziyaret sırasında MHP lideri Bahçeli'ye belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Belediyesi'nin 1871 yılında kurulmuş bir belediye olduğunu söyleyerek, "1888 yılına kadar sancak beyliği olarak devam eden Bayburt 1888'den sonra kaza yönetimine dönüştürülmüş ve Erzurum'a ilçe olarak bağlanmış. 1927 yılına kadar Erzurum'a bağlı olan ilçe yönetimi 1927'den sonra Gümüşhane'ye bağlanmış ve en son 21 Haziran 1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur. Bu yıl il oluşumuzun 30. yılını kutluyoruz. ve her gün artan bir şevk ve heyecanla Bayburt'a hizmet etme adına çalışıyoruz" dedi.



5 aylık süreçte 6 Milyon TL borç ödendi



Konuşmasında belediyenin mali ve personel durumu hakkında da bilgi veren Başkan Pekmezci, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra özellikle 5 Nisan 2019 tarihinde devraldığımız görevde Bayburt Belediyesi'nin ekonomik durumu hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Bayburt Belediyesi'nin şuan da yaklaşık 150 Milyon TL borcu söz konusu. Bu borcun 75 Milyon TL'sini 60 aya bölünmüş bir şekilde bizim dönemimizde ödeyeceğiz. Bu borçların temelinde başta yatırıma dönük iller bankası, sgk, vergi dairesi, devlet su işleri ve piyasa borçları olmakta.5 aylık dönemde yaklaşık 6 Milyona yakın bir borç ödedik. Bu borçlar mutat olarak her ay iller bankası kanalıyla kesiliyor.



Bayburt Belediyesi'nin şu anda 53 memur, 77 işçi 184 şirket personeli olmak üzere toplam 320 personeli bulunmakta. Bu personel sayısı Bayburt Belediyesi'nin bugüne kadar ulaşabildiği en yüksek orandır. Bunun için bizim 5 aydan beri herhangi bir işçi veya eleman alma şansımız olmadı. Bizden önceki arkadaşlar mevcut sayıyla ilgili bakanlığa başvuruda bulunmuşlar o da reddedilmiş" diye konuştu.



Tarım yerleşkesinin kalan kısmı için ihaleye çıkılacak



Belediyenin devam eden projelerinden kısaca bahseden Belediye Başkanı Pekmezci şöyle devam etti:



"Tarım Yerleşkesi isminde bizden önce başlatılan bir proje var. Bu proje yaklaşık 39,5 Milyon TL yatırım bedeli olan 3 aşamalı bir proje. 10 milyon TL maliyetli 1. etabının yapımı başlamış ve yaklaşık yüzde 65 oranında tamamlandı. Müteahhit firmanın yapamayacağını belirterek tasfiyesi gündeme geldiği için yüzde 65 oranında kaldı. Biz tekrar hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık 3,5 Milyon TL bedelle tekrar ihaleye çıkaracağız. Tarım Yerleşkesi hayvan pazarı, zahire pazarı, kesimhaneler gibi modern anlamda hizmet verecek birimlerden oluşuyor. "



Saray Bahçesi tamamlandı



"Yine bizden önce başlatılan ve bizim dönemimizde tamamlanan altında 150 araçlık bir otopark bulunan Saray Bahçesi projemiz var. Bu projeyi 4 aylık bir sürede tamamladık."



Kentsel dönüşüm konusunda çalışmalar devam ediyor



"Milletvekilimiz Fetani Bey'in de destekleriyle 1960 lı yıllarda başlatılan bir sanayi sitemiz var. Bu sanayi sitesini kentsel dönüşüme sokacağız. Daha önce TOKİ tarafından yaklaşık 72 bin metrekare bir alan kamulaştırıldı. Bizim yerleşim bulunan yapıda 76 bin metrekare yaklaşık 150 bin metre kare alan üzerinde 660 konut, 200'e yakın iş yeri olan bir proje var. Bu proje üzerinde TOKİ ile çalışmalarımız devam ediyor. Bayburt'un en büyük sıkıntılarından biri, inşallah bunu çözmeye çalışacağız."



İstihdam oluşturucu projeler üzerinde çalışılıyor



"Bayburt'un ve Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi istihdam konusu, biz belediye olarak asli görevlerimizi yürütürken ziyaretimize gelen her yüz kişiden on tanesi iş isteğinde bulunuyor. Belediye olarak asli görevlerimizin ötesinde iş ve aşı bir arada oluşturacak bir takım projelerimiz var. Şuanda proje aşamasında inşallah buna çözüm olacağız. Bir an önce çözüm olacak İş-kur'un geçmiş yıllarda belediyelere olan desteğinin devam etmesini arzu ediyoruz."



Bizler Bayburtlular olarak elimizden geldiği kadar bu şehre hizmet etme adına bir bütünlük içerisinde, herkesi kucaklayan bir anlayışla hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah başaracağız.



Bahçeli'ye çeşitli hediyeler takdim edildi



Belediye Başkanı Pekmezci konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli'ye Bayburt kehribar taşından üretilen tespih ile yüzük, Dede Korkut heykelciği ve Aydıntepe'de üretilen el yapımı Soğanlı Kabartma kilimlerinden hediye etti.



MHP Lideri Bahçeli'ye belediye ziyaretinde, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, Sadir Durmaz, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Genel Sekreter Yardımcıları, Kadir Şekerci, Fatih Çetinkaya, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve teşkilat mensupları eşlik etti. - BAYBURT