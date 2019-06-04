MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk gününde gençlerle kahvaltı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından kahvaltıyı Ülkü Ocakları Genel Merkezinde partililerle yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrasında MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından kahvaltıyı Ülkü Ocakları Genel Merkezinde partililerle yaptı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti ve karanfil bıraktı. Bahçeli'ye burada, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Çetinkaya ve Kadir Şekerci, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, MHP MYK üyeleri Erdem Karakoç ve Umut Ertürk, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı eşlik etti.



Kabir ziyaretinden sonra, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ne gelen Bahçeli, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltıya katıldı. Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticileriyle bayramlaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli gençlerle sohbet etti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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