Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Beka Muhalifleriyle Beka Sevdalıları Billurlaşmış Haldedir.

MHP Lideri Bahçeli: "Beka Muhalifleriyle Beka Sevdalıları Billurlaşmış Haldedir.

3 saat önce

IHAAW200945-GEN/13-02-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir.

MHP Lideri Bahçeli:
IHAAW200945-GEN/13-02-2019

- MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı'nın 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir." 13.02.2019 20: 09: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:15 Kaynak: İHA

MHP, Güncel
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