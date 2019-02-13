MHP Lideri Bahçeli: "Beka Muhalifleriyle Beka Sevdalıları Billurlaşmış Haldedir.
3 saat önce
IHAAW200945-GEN/13-02-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir.
IHAAW200945-GEN/13-02-2019
- MHP
lideri Bahçeli: "Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP
Eş Genel Başkanı'nın 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti
ve MHP'ye kaybettireceğiz' çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir." 13.02.2019 20: 09: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:15 Kaynak: İHA
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