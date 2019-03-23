Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Beka Sorunu Yok Demek Milli Mücadeleyi Unutturmak Demektir"

MHP Lideri Bahçeli: "Beka Sorunu Yok Demek Milli Mücadeleyi Unutturmak Demektir"

26 dakika önce

IHAAW145047-SIY/23-03-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir" 23.03.2019 14: 50: 47 TSI NNNN.

MHP Lideri Bahçeli:
IHAAW145047-SIY/23-03-2019

- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir" 23.03.2019 14: 50: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, MHP, Politika
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