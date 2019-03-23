MHP Lideri Bahçeli: "Beka Sorunu Yok Demek Milli Mücadeleyi Unutturmak Demektir"
26 dakika önce
IHAAW145047-SIY/23-03-2019- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir" 23.03.2019 14: 50: 47 TSI NNNN.
IHAAW145047-SIY/23-03-2019
- MHP lideri Bahçeli: "Beka sorunu yok demek milli mücadeleyi unutturmak demektir" 23.03.2019 14: 50: 47 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:56 Kaynak: İHA
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