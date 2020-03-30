MHP Lideri Bahçeli: "Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19'a asla teslim olmayacağız." - ANKARA