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MHP Lideri Bahçeli: "Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz.
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz.
MHP Lideri Bahçeli: "Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19'a asla teslim olmayacağız." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
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