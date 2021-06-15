MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır" - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır"

"Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyen, bu soğukluğu hissetmeyen neredeyse kalmamıştır"

"Türkiye'nin kuyusunu kazıyorlar, sözde Ermeni soykırım yalanına sarılıyorlar, sonra dönüp NATO diyorlar"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden'in Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü de belirsizliğini korumaktadır" dedi.