MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir,... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir,... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir,...

6 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz bellidir, belgelidir, değişmemiştir. Durduğumuz yer Türkiye'dir, baktığımız yer Türk milletinin vicdan penceresidir. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun ve bomba atan kim olursa olsun karşısındayız, tepkiliyiz." - ANKARA

Türkiye, Rusya, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:02 Kaynak: İHA
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