MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına...
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MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır." - ANKARA
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