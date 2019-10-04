MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil...
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MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir." - ANKARA
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