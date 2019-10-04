Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli, CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Başkanlık Divanı'nın kararıyla bir...
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MHP Lideri Bahçeli, CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Başkanlık Divanı'nın kararıyla bir...

46 dakika önce

MHP Lideri Bahçeli, CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Başkanlık Divanı'nın kararıyla bir komisyon belirlediğini belirtti.

MHP Lideri Bahçeli, CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Başkanlık Divanı'nın kararıyla bir..., System.String[]

MHP Lideri Bahçeli, CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi için Başkanlık Divanı'nın kararıyla bir komisyon belirlediğini belirtti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
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