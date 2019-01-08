Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: " CHP'sinden İp'ine, Hdp'sinden PKK ve Fetö'süne Kadar Kim Türkiye'nin Tarihsel...

MHP Lideri Bahçeli: " CHP'sinden İp'ine, Hdp'sinden PKK ve Fetö'süne Kadar Kim Türkiye'nin Tarihsel...

1 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: " CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir.

MHP Lideri Bahçeli: " CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın"
-"Milletimizin sinir uçlarıyla oynanmakta, sabrı test edilmektedir"
-" CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın"
"Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tedbir geliştirmek bize göre zarurettir"

ANKARA - MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:33 Kaynak: İHA

PKK, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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