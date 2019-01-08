MHP Lideri Bahçeli: " CHP'sinden İp'ine, Hdp'sinden PKK ve Fetö'süne Kadar Kim Türkiye'nin Tarihsel...

MHP Lideri Bahçeli: " CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir.

MHP Lideri Bahçeli: " CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın"

-"Milletimizin sinir uçlarıyla oynanmakta, sabrı test edilmektedir"

-" CHP'sinden İP'ine, HDP'sinden PKK ve FETÖ'süne kadar kim Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne engel olmak istiyorsa onunla hesabımız bu dünyada görülecektir. Hiç kimse şansını fazla zorlamasın. Herkes ayağını denk alsın"

"Bazı gruplar 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar. Tedbir geliştirmek bize göre zarurettir"



ANKARA - MHP Lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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