MHP Lideri Bahçeli CHP'ye ateş püskürdü - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzmir'de 1989 yılından bugüne kadar bir dönem haricinde yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında bir konuşma yaptı. Bahçeli, "Cuma günü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem yalnızca çok katlı binaları taş ve moloz yığınına dönüştürmekle kalmamış, aynı zamanda masum insanlarımızı da hayattan koparmıştır. Depremin karanlık yüzü, kahredici yönü bir kez daha varlığını göstermiştir. Bu kapsamda 114 vatandaşımız hayatını kaybederken, bin 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Üzüntümüzün tanımı ve tarifi yoktur. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza ise acil şifa dileklerimi hassaten ve tekraren paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN ADETA SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ DAVRANIP KUSUR VE SUÇLU ARAMASI KÜSTAH BİR SİYASET KİFAYETSİZLİĞİDİR"

İzmir'de yaşanan depremle ilgili CHP'nin sütten çıkmış ak kaşık gibi davrandığını söyleyen Bahçeli, "İzmir'de 1989 yılından bugüne kadar bir dönem haricinde yerel yönetim sorumluluğu üstlenmiş CHP'nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir. Seferihisar'ın bir önceki dönem belediye başkanı olan şahsın, depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın ne kadar dayanıksız olduğunu, beton parçaların kürekle bile nasıl kırılabildiğini, bununla ilgili de geçmişte hangi denetimleri yaptığını açıklaması ertelenemez görevidir. CHP Genel Başkanı'yla parti yöneticilerinin aynı anda girdikleri hezeyan nöbetinden bir türlü kurtulamamaları, sürekli yalana, dolana ve iftiraya müracaatları telafisi olmayan siyasi ahlak noksanlığının ileri düzeyde ifşa ve ilamıdır" diye konuştu.

"CHP'NİN DEPREMİN ENKAZI ÜZERİNE KURMAK İSTEDİĞİ İSTİSMAR KUMPASI BOZGUNA UĞRAMIŞTIR"

CHP'nin MHP'yi haksız yere suçladığını kaydeden Bahçeli, "Siyasetleri enkaza dönenlerin, zillete gömülenlerin milli birlik ve kardeşlik ruhunu yaralamaları mümkün değildir. Bu itibarla CHP'nin tahrikleri, taciz ve tahrip çabaları nafile bir gayrettir. Türkiye düşmanlarıyla devamlı ilişki ve irtibat halinde bulunan, siyaset kabloları ve karar organları yabancıların denetim ve kontrolüne geçen CHP'nin ve diğer zillet yedeklerinin husumet taktiklerine, hayasız provokasyonlarına ne aldanacak ne de kanacak vardır. Ülkesini kötülemek için bu kadar iştahlı olan dünya üzerinde pek az muhalefet partisi olduğu bir başka acıklı gerçek olarak karşımızdadır. CHP'nin yalancı sözcülerinin mumu yatsıdan önce sönmüştür. Hiçbir milli ve manevi konuda milletimize tercüman olamayan, olmayı da düşünmeyen CHP'nin depremin enkazı üzerine kurmak istediği istismar kumpası bozguna uğramıştır. Üstelik haksız yere partimizi suçlayan, hükümeti töhmet altında bırakan, devletle vatandaş arasında güvensizlik uçurumu oluşturmaya çalışan omurgasız CHP'nin melanet oyunu temelinden bozulmuştur. Aslında İzmir'de enkaz altında kalan CHP zihniyetinin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir" şeklinde konuştu.

"BİDEN'DEN DAHA ÇOK BİDEN'CI, TRUMP'TAN DAHA ÇOK TRUMP'ÇI OLMAK YANLIŞTIR"

ABD başkanlık seçimlerine de değinen Bahçeli, "3 Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD başkanlık seçimini analiz ve yorumu da bize göre isimler bazında değil, Türkiye'nin hak ve çıkarları ekseninde yapılmalıdır. Ülkemiz açısından ABD'nin yeni başkanının kim olacağı sorusuna cevap aramaktan daha çok seçilen kişinin uygulayacağı politikaların çerçevesi, bunun bölgemize yansımaları, milli varlığımıza yönelik etkileri değerlendirilmeli, öncelikle ele alınmalıdır. ABD'nin başkanlık seçimleri elbette hem ülkemizi hem de bütün dünyayı yakından etkileme kapasitesi taşımaktadır. Ancak Biden'den daha çok Biden'cı, Trump'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır, marazidir, icazetli ve ipotekli bir kafanın çelişkisidir" dedi.

"MYK TOPLANTISI'NDA CUMHUR İTTİFAKI'NIN RUHUNA VE DURUŞUNA UYGUN POLİTİKALARIMIZIN DEVAMLILIĞINA ÖNEMLE VURGU YAPILMIŞTIR"

Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda güncel ve ulusal konuları ele aldıklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu Toplantımızda ülkemizi doğrudan ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün veçheleriyle görüşülmüş, tam bir fikir ve görüş birlikteliği sağlanmıştır. İşleyen kongre takvimiz paylaşılmış ve MYK üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Bundan sonraki siyasi çalışmalarımız gözden geçirilerek bilhassa Cumhur İttifakı'nın ruhuna ve duruşuna uygun politikalarımızın devamlılığına önemle vurgu yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi tecrübeli kadrolarıyla, engin fikriyatıyla, Türk ve Türkiye sevdasıyla yılmadan, yıkılmadan, yorulmadan, hiçbir menfi telkin veya dayatmaya prim vermeden yoluna inançla devam edecektir" diye konuştu.

(Yunus Emre Kartal - Utku Şimşek - Bayram Türüdü/İHA)