MHP lideri Bahçeli: "CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir." - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: 'CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir.' - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli: "CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir."

6 saat önce

MHP lideri Bahçeli: "CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir.

MHP lideri Bahçeli:

MHP lideri Bahçeli: "CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir." - ANKARA

Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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