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MHP lideri Bahçeli: "CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir."
6 saat önce
MHP lideri Bahçeli: "CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
MHP lideri Bahçeli: "CHP yönetimi Türkiye düşmanları tarafından ele geçirilmiştir." - ANKARA
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