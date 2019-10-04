MHP Lideri Bahçeli: "Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem...
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MHP Lideri Bahçeli: "Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:22 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır." - ANKARA
Gazeteci Metin Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Gayet sağlıklı Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Hayati tehlikesi yok Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak