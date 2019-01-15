MHP Lideri Bahçeli: "Cumhur İttifakına Laf Sokanlar Boşuna Heves Etmesin, Nefes Tüketmesin,...
1 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna heves etmesin, nefes tüketmesin, duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız" -"Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur.
MHP
Lideri Bahçeli: "Cumhur ittifakına laf sokanlar boşuna heves etmesin, nefes tüketmesin, duruşumuzdan bir adım geri atmayacağız"
-"Kimin ne uydurduğunun kıymeti yoktur. Gocunan varsa şu kış kıyamette gocuk giysin. İyi gelir"
-" CHP
'li bazı kan sulandırıcılar, zavallı bedbahtlar sanırım fazla film izliyorlar. Manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı. Hala uslanmadınız. MHP'yi yönetecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır"
-"CHP'yi kim yönetiyor bunu söyleyin, itiraf edin" ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli
partisinin grup toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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