Bahçeli'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

10.11.2020 09:03
Bahçeli'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin üzerinden 82 yıl geçtiğini anımsattı. Atatürk'ün az zamanda çok ve büyük işler yaptığını belirten Bahçeli, "Nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Büyük bir kumandan olduğu kadar muktedir bir siyasetçi, mahir bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Akılla, azimle, cesaretle sabırla, inançla ve milli bir stratejiyle önüne çıkan veya çıkarılan bütün engelleri birer birer aşmış, belirlediği hedeflere ulaşmasını bilmiştir. Hayatı cepheden cepheye koşarak geçmiş, inanmış mücadelesiyle her türlü mihnete, her türlü meskenet ve miskinliğe set çekmiş, duvar örmüştür" dedi.

'ONUN KARAKTERİ BAĞIMSIZLIKLA BEZENMİŞTİR'"O'nu anlamak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmak demektir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "O'nu tanımak demek geçmişle geleceği, istiklal ile istikbali, huzur ile refahı aydınlık bir ufukta buluşturmak, milletin ruh köküyle birleştirmek demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir. Hala manda ve himaye düşü kuranlar, geleceği başkalarının inisiyatif ve iradesinde görenler hiç kuşkusuz ona yabancı olanlar, onun karşı mevziisinde duruş sergileyenlerdir. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist senaryolara bel bağlayanlar onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. İcazetli zihniyetlerin, sömürgeleşmiş bedenlerin, işbirlikçi beyinlerin, ihanete refakat eden çevrelerin, bunların yanı sıra emperyalist mihrakların gözüne girmek için fırsat kollayan bereketsizlerin Aziz Atatürk'ü özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri mümkün değildir. Onun karakteri bağımsızlıkla bezenmiştir."'CENAB-I ALLAH ONDAN RAZI OLSUN'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yılmayan bir meziyete, yenilmeyen bir meşrebe sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Çünkü karamsarlık ve umutsuzluk onun mizacında görülmemiş, asla yer bulamamıştır. En zor zamanlarda bile milletine güvenerek ateşin içinden çıkmayı başarmış, hiçbir dayatmaya, hiçbir saldırıya, hiçbir imkansızlığa boyun bükmemiştir. Naçiz vücudu toprak olsa da, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacak, sonsuza kadar var olacaktır. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti'nin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk'ü vefatının 82'inci yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yadediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun diyorum. Niyazım odur ki, ruhu şad, mekanı da cennet olsun" ifadelerini kullandı.


Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Bahçeli, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bahçeli'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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