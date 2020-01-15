MHP Lideri Bahçeli'den AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Lideri Bahçeli'den AA bürosuna baskın tepkisi - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli'den AA bürosuna baskın tepkisi

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temelinin olmadığını açıkladı.

MHP Lideri Bahçeli'den AA bürosuna baskın tepkisi, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temelinin olmadığını açıkladı.

Devlet Bahçeli, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Mısır polisinin 14 Ocak 2020 akşamında AA Kahire ofisine baskın düzenlediğini ve 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın hiçbir gerekçe ileri sürmeden gözaltına aldığını hatırlatan Bahçeli, "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur. Bölgesel iş birliği ve istikrar zemini kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde, Anadolu Ajansının Kahire Ofisi'ne yapılan karanlık operasyon basın ve ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Komşu coğrafyalarda kalıcı ateşkes çabalarının ısrarla sürdüğü, Akdeniz'de yükselen tansiyonun sabırla yatıştırılmak istendiği bir süreçte, Libya'da Hafter'in, İdlib'de Esad'ın, Mısır'da Sisi'nin tehlikeli tutumları ve krize oynamaları sorumsuzluktur, şuursuzluktur. Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan Ajans çalışanlarını bahanesiz serbest bırakması, ayrıca Türkiye'den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır'ın yanlıştan dönmesini samimiyetle ümit ve temenni ediyorum."

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Anadolu Ajansı, Devlet Bahçeli, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:05 Kaynak: DHA
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