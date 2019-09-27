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MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması

34 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir" dedi.

MHP lideri Bahçeli'den deprem açıklaması, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden, dün İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


" Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem maalesef kaygıları tırmandırmış, korkuları tetiklemiştir. 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntı dün itibariyle yaşanmıştır. Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul'umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir. Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakarlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır. Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma gününde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir. Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır. Cenab-ı Allah'tan niyazım her insanımızı, her vatandaşımızı, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan, cefalardan, ezalardan koruması ve kollamasıdır. Aziz milletime ve Türk-İslam alemine hayırlı Cumalar diliyor, bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Devlet Bahçeli, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:31 Kaynak: İHA
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