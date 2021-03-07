Devlet Bahçeli: Kadın cinayetlerini bütün kalbimle lanetliyorum - Son Dakika

Devlet Bahçeli: Kadın cinayetlerini bütün kalbimle lanetliyorum

07.03.2021 21:19
Devlet Bahçeli: Kadın cinayetlerini bütün kalbimle lanetliyorum, System.String[]

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için yayımladığı mesajında "Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla lanetliyorum" dedi.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için yayımladığı mesajında "Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla lanetliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajını paylaştı. Bahçeli, yayımladığı mesajında son zamanlarda yaşanan kadına şiddet olaylarının insanın kanını dondurduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan şiddet ve cinayet vakaları insanım diyen herkesin kanını dondurmuştur. Suçsuz ve günahsız masum kadınlara yönelmiş hunhar saldırılar toplumsal huzur ve insanlık değerlerini hedef almıştır" ifadelerini kaydetti.

'ZALİMLİĞİN HESABI SONUNA KADAR SORULMALIDIR'Yaptığı açıklamada Samsun'da yaşanan kadına şiddet olayına değinen Bahçeli, "Samsun'un Canik ilçesinde, yanında küçücük kızı olmasına rağmen boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında hiç acımadan, hiç gözünün yaşına bakılmadan alçakça dövülen hanım kardeşimiz bizleri derinden yaralamıştır. Bu caniye zalimliğinin hesabı sonuna kadar sorulmalıdır" dedi.Bahçeli, Aydın'da 92 yaşındaki kadına tecavüz ettikten sonra onu boğarak öldüren zanlının kolundaki 3 hilale dikkat çekerek "Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur" ifadelerinde bulundu. Bahçeli açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Bir diğer sarsıcı olay ise Aydın'da görülmüştür. 92 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduktan hemen sonra boğarak öldüren bir katil Nazilli'de bir otel odasında yakalanmıştır. Bu cinayetin failinin en ağır cezaya çarptırılması insanlık onurunun bir gereğidir. 92 yaşındaki bir hanımefendinin ırzına ve hayat hakkına musallat olan canavarın gözaltına alındığı esnada, kameralara yansıyan bileğindeki üç hilal dövmesi ise dikkat çekmiştir. Bunun bir tertip mi yoksa gerçek mi olduğu bütün yönleriyle araştırılması hayati bir zorunluluktur. Gerek güvenlik güçlerimiz, gerek adli makamlarımız, gerekse de Aydın il teşkilatımız üç hilalli dövmeyle afişe edilen cani hakkında ihtiyaç olan incelemeleri derinleştirmelidir. Bir kadına el uzatan, dil uzatan, kanına ve canına kast eden bir yaratığa tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, lekesiz, gölgesiz ve şüphesiz ambleminin istismarına, adi bir suçlu vasıtasıyla karalanmasına asla göz yummayacaktır. Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir. Kadın cinayetlerini, kadına şiddeti bütün kalbimle ve hissiyatımla lanetliyorum. Aydın'da katledilen merhumeye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Samsun'da menfur saldırıya uğrayan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Haber:  ?ANKARA,


Milliyetçi Hareket Partisi, Dünya Kadınlar Günü, MHP Genel Başkanı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devlet Bahçeli: Kadın cinayetlerini bütün kalbimle lanetliyorum - Son Dakika


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