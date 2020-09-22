MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Covid-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Covid-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Covid-19 salgını insanlığı ya dibi uçurum olan bir güzergaha ya da krizi fırsata çevirip ağır sorunları çözmesine destek verecek bir istikamete doğru sürüklemektedir. Artık başka seçenek görülmemektedir. Üstelik bu sürüklenme hali risk, tehlike ve belirsizliklerle doludur. Hayatın normal kalıplarına sığmayan, fikri akışla bağdaşmayan, sahip olunan insani tecrübelerle izah edilemeyen bir dönemden geçiyoruz. Şayet bugünkü salgın ortamını birlik ve beraberlikle, dayanışma ve güven içinde göğüslemeye devam edersek kazanan Türkiye olacaktır. Medeniyet müktesebatımız, tarihi mirasımız, irade ve iman mihrakımız her türlü zorluğun yenilmesinde, her engelin aşılmasında bizlere ilham vermektedir. Ayrık otlarını kurutarak, karamsarlık aşılayanları dışlayarak, hastalığı tedavi ederek başaracağımızdan şüphe duymuyorum. Allah verdiği her derdin dermanını da vermiştir. İnancımız budur. Sabır, tedbir, tevekkülle musibeti defedeceğiz, şifayı fethedeceğiz. Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine uymalıyız, Sağlık Bakanlığımızın çağrılarına kulak vermeliyiz. Çünkü tedbir virüsten daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

"COVİD-19'LA MÜCADELE EDENLERLE İLGİLİ EN KÜÇÜK SÖZÜM YOKKEN VAR DEMEK MÜFTERİLİK VE UTANMAZLIKTIR"

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Tabipler Birliğine yaptığı ziyaret sonra açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, diğer sağlık çalışanlarımızın insanüstü fedakarlıkları dünyevi hiçbir kıymetle mukayese edilemeyecektir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak dar bir kadronun mesleki örgütlenmelerini Türkiye'nin aleyhine kullanmalarını da kınıyorum. İnsanlarımızı telaşlandırmak, ortada bir şey yokken felaket çığırtkanlığı yapmak, kusursuz fırtına kapıda diyerek dehşet tablosu çizmek ahlaki olmadığı gibi milli ve vicdani bir tavır da değildir. Bilim insanları umut verir, ufuk çizer, haysiyet ve şefkatle muamele eder. Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kağıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir. Kılıçdaroğlu, bugün TTB'yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: 'Covid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.' TTB'ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu'nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Covid-19'la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!" açıklamalarında bulundu.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmişti. Alınan tedbirlerle anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için okul kapıları açıldı. Yeni eğitim ve öğretim dönemi de uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başladı. Evlatlarımıza, ailelerine ve öğretmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Üstün bir gayret gösteren Milli Eğitim Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını hassaten kutluyor, başarılar diliyorum. Dilerim ki, bütün öğrencilerimiz kısa süre içinde sınıflarına ve öğretmenlerine kavuşur. Kontrollü yüz yüze eğitim sürecinde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, elbette sevgili çocuklarımızın büyük bir hassasiyet ve dikkat göstermeleri de yegane temennimdir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi acil bölüm servisinde yaşanan olayla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

"Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum."

(İHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP Lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki - Son Dakika

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