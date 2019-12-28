MHP Lideri Bahçeli'den Libya Tezkeresi'ne destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Lideri Bahçeli'den Libya Tezkeresi'ne destek - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli'den Libya Tezkeresi'ne destek

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir.

MHP Lideri Bahçeli'den Libya Tezkeresi'ne destek, System.String[]

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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