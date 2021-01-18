MHP lideri Bahçeli'den matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in ailesine tebrik telefonu - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli'den matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in ailesine tebrik telefonu

18.01.2021 21:13
MHP lideri Bahçeli'den matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in ailesine tebrik telefonu, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu Okulu öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli "Uluslararası Caribou Matematik Yarışması"nda tüm soruları doğru yanıtlayarak dünya şampiyonu olan Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu Okulu öğrencisi Yusuf Eymen Velieceoğlu ve ailesini tebrik etti.

Hakkari'den çıkan başarı hikayesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, aslen Osmaniye Toprakkale'li olan ve şark görevi için Hakkari'de bulunan baba Astsubay Orhan Velieceoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir" diyerek, Yusuf Eymen'in eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Yusuf Eymen'in başarısı kadar önemli diğer hususun, anne ve babasının şark görevini gönüllü uzatmaları ve bu gururlandıran başarının devlet okulundan çıkması olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yusuf Eymen'in başarısı kadar değerli olan başka bir hususun da şark görevi için 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır Hakkari'de gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleri ve Yusuf Eymen'in bir şehidimizin adını taşıyan devlet okulunda bu başarıyı elde etmesidir. Başta Yusuf Eymen'in öğretmenleri ve okul yöneticileri olmak üzere bölgede şuurla görev yapan tüm eğitim ordumuzun fedakar mensupları öğretmenlerimize, başarıların filizlendiği ortamı tesis etmek için görevi başında olan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu başarılarla onların da ruhlarının şad olduğuna inanıyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP lideri Bahçeli'den matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in ailesine tebrik telefonu - Son Dakika


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