MHP Lideri Bahçeli'den Tarihi Taşköprü'de Hatıra Fotoğrafı
23 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'nın simgelerinden tarihi Taşköprü'de kurmayları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Adana
'nın simgelerinden tarihi Taşköprü
'de kurmayları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Bahçeli, dün İstasyon Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısının ardından geceyi kentteki bir otelde geçirdikten sonra Adana'nın simgelerinden Taşköprü'yü gezdi.
Bahçeli'ye genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile Cumhur İttifakı adayı mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
de eşlik etti.
Tarihi köprüde vatandaşlarla tokalaşan Bahçeli, daha sonra Merkez
Cami'sini arkasına alarak partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:14 Kaynak: AA
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