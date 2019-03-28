MHP Lideri Bahçeli'den Taşköprü Pozu
2 saat önce
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlik yıllarının geçtiği Adana'da tarihi Taşköprü'de Sabancı Merkez Camisi manzarasında fotoğraf çektirdi.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, gençlik yıllarının geçtiği Adana
'da tarihi Taşköprü
'de Sabancı Merkez
Camisi manzarasında fotoğraf çektirdi. MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği miting için geldiği Adana'da tarihi Taşköprü'de vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP'li Hüseyin Sözlü
ve milletvekilleriyle birlikte tarihi Taşköprü üzerinde yürüyen Bahçeli, Türkiye
Diyanet Vakfı ve Sabancı Vakfı
'nın ortaklaşa yaptırdığı Sabancı Merkez Camisi manzarasında fotoğraf çektirdi.
- Adana
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:00 Kaynak: DHA
Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir
Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı
5 Dil Bilen Şüphelinin Kurduğu Uyuşturucu Serası, Polisi Bile Şaşırttı
Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi