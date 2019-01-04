MHP lideri Bahçeli'den teşkilata seçim genelgesi
47 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:25
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