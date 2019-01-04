Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli'den teşkilata seçim genelgesi

MHP lideri Bahçeli'den teşkilata seçim genelgesi

47 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir.

MHP lideri Bahçeli'den teşkilata seçim genelgesi, System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili, "Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:25 

Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Siyaset Tarihine Geçti! MHP Lideri Bahçeli, Başka Partiye Oy Verecek NASA 6,5 Milyar Km Uzaklıktaki Cismin Fotoğraflarını Paylaştı

Son Dakika! Bahçeli'den MHP Teşkilatına Genelge: Cumhur İttifakı'nın Saygınlığını Zedelemeyin Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:12:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli'den teşkilata seçim genelgesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]