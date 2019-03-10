Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ziyaret Etti

MHP Lideri Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ziyaret Etti

23 dakika önce

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

MHP Lideri Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bahçeli, Söğüt'te yapacağı miting öncesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Girişte Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli ardından türbeye girerek dua okudu. Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak dua etti. Ardından Bahçeli yerel seçimlerin ilk mitingi için Söğüt Meydanı'na geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:24 Kaynak: DHA

Bilecik, Söğüt, MHP, Güncel
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