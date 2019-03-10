MHP Lideri Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ziyaret Etti
23 dakika önce
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Bilecik
'in Söğüt
ilçesinde Ertuğrul Gazi
Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bahçeli, Söğüt'te yapacağı miting öncesinde Osmanlı Devleti
'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Girişte Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli ardından türbeye girerek dua okudu. Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak dua etti. Ardından Bahçeli yerel seçimlerin ilk mitingi için Söğüt Meydanı'na geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:24 Kaynak: DHA
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