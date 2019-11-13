Son Dakika › Politika › MHP lideri Bahçeli: 'FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak... - Son Dakika
MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak...
7 saat önce
MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
MHP lideri Bahçeli: "FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır." - ANKARA
Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık - Ayn El Arap'ta zorlu devriye Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı