MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse...
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MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:24 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır." - ANKARA
Gazeteci Metin Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Gayet sağlıklı Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Hayati tehlikesi yok Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak