MHP lideri Bahçeli: "Görüşümüz nettir.
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MHP lideri Bahçeli: "Görüşümüz nettir.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
MHP lideri Bahçeli: "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki AK Parti'ye hakim olan görüş de memnuniyetle ifade ediyorum ki bu şekildedir." - ANKARA
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