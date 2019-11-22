Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli: "Görüşümüz nettir.
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MHP lideri Bahçeli: "Görüşümüz nettir.

6 saat önce

MHP lideri Bahçeli: "Görüşümüz nettir.

MHP lideri Bahçeli:

MHP lideri Bahçeli: "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir. Görünen odur ki AK Parti'ye hakim olan görüş de memnuniyetle ifade ediyorum ki bu şekildedir." - ANKARA

Milletvekili, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:39 Kaynak: İHA
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