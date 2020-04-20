MHP Lideri Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP Lideri Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye yeni tip korona virüsle her cephede mücadele etmektedir.

MHP Lideri Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye yeni tip korona virüsle her cephede mücadele etmektedir. Kara propagandaların tedavülüne, karanlık oyunların tertibine rağmen ülkemiz virüse karşı muazzam bir inanç ve iradeyle direnmektedir. Elbette bundan rahatsız ve memnuniyetsiz halde bulunan köksüzlerin varlığı gözümüzden kaçmamaktadır. Hastalığın yayılması, hükümetin zora girmesi, Türkiye'nin tökezlemesi için tüm imkanlarıyla seferber olan, adeta ayin turuna çıkan içimizdeki habis emelli kimliksiz ve kötürümlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ve bu kapsamdaki siyasi gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Zaman çizelgesinde ayraç haline gelen, birinin sonlanıp diğerinin başladığını gösteren tarihler insanlığın devir aşamalarına, dönüm noktalarına işaret etmektedir. Dünya bu çerçevede bambaşka ve nevzuhur bir dönemin içinden geçmektedir. Yeni tip korona virüs bütün ezberleri bozmakla kalmamış, öncelik sıralamalarını değiştirmiş, sosyal dengeleri temelinden sarsmıştır. Yeni bir dünya tablosunun resmi çizilirken, yeni tarz siyaset ve sosyal ilişkiler ağının remzi şekillenmeye başlamıştır. Küresel salgın tüm ülkeleri her cepheden vurmak şöyle dursun, adeta işgal ve istila etmiştir. Tehdit büyük, tehlike her yerdedir. Hiçbir yer güvenli değildir. Beşeriyet görünmez bir düşmanın her zeminde görülen ve acıklı şekilde hissedilen sonuçlarıyla boğuşmaktadır. Salgına hazırlıksız yakalanan, hatta salgının boyutlarını basite ve hafife alan ülkelerin maruz kaldıkları travma ve kayıplar ağır düzeylere yükselmiştir. ABD ve Avrupa ülkelerinin bulanık ve bunalımlı hali buna en açık delildir" ifadelerini kullandı.

Salgının etkilerini en aza indirebilmek için küresel dayanışmanın önemine dikkat çeken Bahçeli, "Böylesine ağır sorunlu bir dönemde siyasi kaygılarla hareket etmek, fuzuli meselelerden dolayı polemik üretmek bir defa insan haysiyetine, insanlık değerlerine kategorik saygısızlıktır. ABD ile Dünya Sağlık Örgütü arasında baş gösteren anlaşmazlıklar, tırmanan görüş ayrılıkları, kutuplaşmayı tahrik ve teşvik eden söz düelloları hem sakıncalı hem de sorumsuzluktur. Ayrıca Çin'in laboratuvar çalışmalarıyla yeni tip korona virüsü yerküreye yaydığı iddiaları ve isnatları çok sık dillendirilmeye başlanmıştır. Yarasadan bulaşan virüs üzerinde oynamalar ve eklemeler yapıldığı bazı bilim insanları tarafından da ileri sürülmüştür. Bu kapsamda ABD ile Çin arasında ticaret savaşlarından bakiye kalan gerilim bir kez daha canlanmaya, karşılıklı restleşmeye kadar uzanmıştır. ABD'nin bedel ödetmekten bahsetmesi, karşılıklı atışmalarla yükselen tansiyon önümüzde karmaşık ve kaotik bir dönemin varlığına şimdiden delalettir. Üçüncü dünya savaşına vurgu yapılması, bu çerçevede simülasyon çalışmalarının kamuoyuna yansıması büyük bir açmaz ve tehdittir. Elbette yeni tip korona virüsün laboratuvar faaliyetleriyle üretildiğine dair bugüne kadar ulaşılmış ve herkesi ikna edecek bir kanıt henüz tespit edilmiş değildir. Şayet virüs Çin'in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir" açıklamasında bulundu.

ABD'nin salgın sürecini kötü yönettiğine vurgu yapan Bahçeli, "En iyimser ihtimalle ABD'nin Covid-19 salgınındaki başarısız ve basiretsiz mücadele sürecini karartmak ve üzerini kapatmak amacıyla Çin'i hedef aldığı, dikkatleri başka bir yöne çekmeyi hedeflediği düşünülebilecektir. Çin'in aleyhine iddialar doğru çıkarsa, dünyanın topyekün yeni bir cepheleşmenin, kanlı bir hesaplaşmanın içine düşmesi kaçınılmaz olabilecektir. Büyük krizlerin çözümü, bir o kadar büyük yardımlaşma ve dayanışma kampanyalarının tesis ve tezahürüne bağlı olduğu kuşkusuzdur. Şu ana kadar insanlık bu fazilet ve ferasetle temellenmiş küresel duruşu arzu edilen seviyelerde ifa, icra ve ibra edememiştir. Virüs krizi turnusol kağıdı işlevi görerek gelişmiş pek çok ülkenin zaaf ve zayıflıklarını birer birer açığa ve ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda maskeleri indirmiş, gerçek ve karanlık yüzleri deşifre etmiştir. İnsan onurunun çiğnendiği, zulmün hakimiyet kurduğu bir dönemde, virüs herkesi şaşkına çevirmiş, deyim yerindeyse ters köşeye yatırmış, yetersizlik ve eksikliklerle yüzleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Covid-19 ile her cephede mücadele edebileceğinin altını çizen Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) de eleştirilerde bulundu. Bahçeli, "Dünya genelinde Covid-19 vakası 2 milyon 300 bine yaklaşmıştır. Virüse bağlı olarak hayatını kaybeden insan sayısı da 153 bini bulmuştur. Karşımızda dehşet verici, insan bekasını tehdit eden büyük bir musibet bulunmaktadır. Bu musibeti en başından itibaren dikkate ve ciddiye alan, bununla birlikte lazım gelen önlemleri gecikmeye mahal vermeden devreye sokan ülkelerin virüsün yayılma hızını en azından kontrol edilebilir seviyelerde tutabildiği açıktır. Türkiye yeni tip Korona virüsle her cephede mücadele etmektedir. Kara propagandaların tedavülüne, karanlık oyunların tertibine rağmen, ülkemiz virüse karşı muazzam bir inanç ve iradeyle direnmektedir. Elbette bundan rahatsız ve memnuniyetsiz halde bulunan köksüzlerin varlığı gözümüzden kaçmamaktadır. Hastalığın yayılması, hükümetin zora girmesi, Türkiye'nin tökezlemesi için tüm imkanlarıyla seferber olan, adeta ayin turuna çıkan içimizdeki habis emelli kimliksiz ve kötürümlerin neye ve kime hizmet ettiklerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Bunların ipliği pazara çıkmış, foyaları ortaya dökülmüştür. CHP sisli ve kirli bir pusuya yatmış, devamlı Türkiye'yi kötülemektedir. Öylesine ahlaki ve vicdani ölçülerini kaybetmiş bir muhalefet anlayışı vardır ki, hastalıktan siyasi rant ve nema elde etmenin merak ve peşine düşmüştür. CHP'nin, İP'in, HDP'nin ve diğer şer ortaklarının kötü niyet ve nefreti artık gizlenemeyecek boyutlardadır. Covid-19'a karşı hükümet bütün imkan ve kabiliyetiyle ayağa kalkmışken, CHP Genel Başkanı'nın iki de bir pişmiş aşa su katma arayışı, dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır. Eften püften meseleleri gündemine alıp sürekli iftira ve itham yarışına giren Kılıçdaroğlu'nun durumu perişanlıktır. Kaldı ki CHP virüsün hizasında siyasi hesap içindedir. Ahı gidip vahı kalmış İP'in, terörün siyasi kurye ve kuklası olan HDP'nin CHP'den farklı bir amaç ve özlem taşımadığı da maşeri vicdanın malumudur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen 'infaz düzenlemesi'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Bahçeli, "TBMM'de geçen hafta kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifakının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsranı göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların İnfaz Düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir. 100. yıl dönümünü kutlayacağımız TBMM'nin saygınlığına gölge düşürmek için sıraya girenlerin, Türk milletine ve Türkiye'ye ihanet edenleri cezaevinden çıkarmak için gece gündüz demeden çabalamaları rezaletin ve melanetin daniskasıdır. Teröristlerle güç ve gelecek birliğine heveslenenlerin şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin kapısında soluğu alacak olmaları tenkit edilmesi gereken bir tenakuzdur. CHP zavallı bir haldedir. Covid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında TBMM'nin çalışmalarına ara vermesi CHP ve diğer yedekleri tarafından eleştirilmiş ve yanlış bulunmuştur. Halbuki CHP, İnfaz Düzenlemesi Kanunu görüşmelerinin son etabında kullanılan 51 red oyunun içinde 18 milletvekiliyle yerini almıştır. TBMM'de 139 milletvekili olan CHP'nin 18 milletvekiliyle, 37 milletvekili olan İP'in 8 milletvekiliyle, 61 milletvekili olan HDP'nin 24 milletvekiliyle tercihlerini göstermesi, sonra da çıkıp TBMM'nin çalışmalarına ara vermesini eleştirmeleri ya zeka noksanlığı ya da siyasi koma halidir. CHP Genel Başkanı'nın telekonferansla konuşması kolaydır. Eğer TBMM'nin çalışmasını istiyorsa buna uyacak ve gereğini yapacak en başta kendisidir. Sözlerinin eylemleriyle çatıştığı ve ters düştüğü ayan beyan belli olan CHP ve diğer zillet ortaklarının acıklı ve dağınık siyasetleri milletimiz tarafından not edilmiştir. Çok şükür Cumhur İttifakı alayının oyununu bir kez daha bozmuştur. Sağlam irade, vatansever, millete hizmetle dolup taşan sağduyulu ve köklü siyaset Türkiye'nin önünü aydınlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Covid-19 salgınını geçim kapısı gibi gördüğünü ifade eden Bahçeli, "CHP, Covid-19'a ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de, mutlaka hezimete uğrayacak, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır. Türkiye virüs krizinde pro-aktif davranmıştır. Nitekim hastalığın yayılmaya ve yeşermeye başladığı ilk andan itibaren tehlike fark edilmiş, her ihtimal hesaba katılarak tedbirler kademe kademe alınmıştır. Fırsatçı CHP yine çuvallamış, yine duvara toslamıştır. 31 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs kısa zaman içinde coğrafyalara dalga dalga bulaşırken, 6 Ocak 2020'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde operasyon merkezi kurulmuş, 10 Ocak 2020'de de Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Bu sayede Türkiye diğer ülkelerden avantajlı ve pozitif şekilde ayrışmıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı virüse karşı tezahür eden devasa ve disiplinli mücadelenin ruhunu teşkil etmiştir. Batı'da maske bulunamazken, dahası bu konuda ülkeler arasında haksız ve hasmane rekabet oluşmuşken, ülkemiz ücretsiz maske dağıtımıyla öne çıkmıştır. Türkiye tanı ve tedavi hizmetleriyle dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Sağlık diplomasisi ve yumuşak güç kapsamında 30'a yakın ülkeye tıbbi malzeme yardımıyla müşfik ve merhametli yüzümüz gösterilmiştir. Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır. İlk defa tecrübe edilen böylesi bir felaket karşısında seri ve süratli kararlar alınarak karmaşaya, kaosa ve gecikmeye asla müsaade edilmemiştir. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar isabetli bir tercih olduğu taraflı-tarafsız herkesin üzerinde fikir birliği yaptığı bir gerçek olarak hafızalara kaydedilmiştir. Yeni hükümet sisteminin kazanım ve kadrolarının marifetiyle, doğan veya doğması muhtemel her soruna tereddüde kapılmadan müdahil olunmuştur. Salgın dönemi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rüştünü ispat etmesini, kuşku ve soru işaretlerinin giderilmesini de takviye ve temin etmiştir" dedi.

"Devlet-millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik duygusu iyice yerleşmiş ve kökleşmiştir" diyen Bahçeli, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"'Ben Yok, Biz Varız', 'Biz Bize Yeteriz', 'Hep Birlikte Türkiyeyiz', 'Birlikte Başaracağız' ifadeleri milli vicdanda saklı duran kolektif bilinci kuvveden fiile çıkarmıştır. ABD'de yaşlı bakım evleri adeta toplu mezarlığa dönerken, ülkemizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları yardımlaşmanın muhteşem örneklerini vermişler, bereketin büyüklerle olduğunu teyit etmişlerdir. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasaklarına ve kısıtlayıcı diğer tedbirlere vatandaşlarımızın istekle katılmaları ve kurallara riayetleri mücadeleyi güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanımızın samimi, şuurlu, ümit verici tutumu; Sağlık Bakanımızın dürüst ve güvenilir mizacı; sağlık çalışanlarımızın ve İçişleri Bakanımızla birlikte güvenlik güçlerimizin fedakar gayretleri; aziz vatandaşlarımızın dua ve destekleri Covid-19'a karşı sur çekmiş, hastalığın yayılma hızını frenlemiştir. Filyasyon yöntemi ve oluşturulan algoritmayla hastalığın yayılma hızı hamdolsun kontrol altına alınmaya başlanmıştır. Ülkemiz sosyal devlet alanında, sosyal yardım ve sosyal güvenlik klasmanında gıpta edilecek adımlar atmış, atmaya da devam etmektedir."

Salgın dolayısıyla Türkiye ekonomisi hakkında da açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Türkiye ekonomisi her türlü risk ve menfi gelişmelere karşı dayanıklı ve temkinli hale getirilmiştir. Kriz seviciler alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sükütu hayale uğrayacaklardır. Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır. Bugün ülkemizde hiç kimse aç ve açıkta bırakılmayacaktır. Türk devleti dar gelirli vatandaşlarımızın yanındadır. Günlük ve yevmiye usulüyle çalışan her insanımıza destek verilmektedir. Esnaflarımızın, çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin, üreten ve fabrikalarından duman tüttüren her girişimcimizin muhatap oldukları zorluklar elbirliğiyle, güç birliğiyle ve tam bir inanmışlıkla telafi edilecektir. Konu insan sağlığı, insan canıdır. Sağlık elden gittikten, hayatın ışığı söndükten sonra hiçbir şeyin anlamı ve değeri olmayacaktır. Hz. Mevlana'nın dediği gibi, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında da nice güneşler vardır.' Bugünlerde uygulamaya koyulan tedbirlere harfiyen uymak, biraz daha sabretmek hasretini çektiğimiz mutlu ve huzurlu günlere kavuşmamıza imkan sağlayacaktır. İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç Ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, önümüzdeki bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Abi kardeş doktorlar korona virüsten hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor! Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor!         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi İtalya'da 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 454 artarak 24 bin 114'e yükseldi         
19:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 23:27:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Lideri Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]