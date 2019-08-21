Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin...
Son Dakika Politika Haber

MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin...

7 dakika önce

MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli,

MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir" dedi. - ANKARA

Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı
Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor MHP'li Enginyurt'tan borsalara fındık fiyatı tepkisi AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:05:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]