MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin...
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MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:58 Kaynak: İHA
MHP lideri Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletine asla izin verilmeyecek, bölgesel ve küresel ayak oyunlarına Türkiye boyun eğmeyecektir" dedi. - ANKARA
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