MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil - Son Dakika

Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı'ndaki 32 iş yerinin bulunduğu iş merkezinin ikinci katında yer alan HDP İzmir İl Başkanlığı'na saat 11.05'te silahlı saldırı yapıldı. Onur Gencer isimli kişi, tabanca ile ateş ederek parti görevlisi Deniz Poyraz'ı katletti. Olayın ardından saldırgan polisler tarafından gözaltına alındı. Onur Gencer'in sosyal medyada "Kin yuttum kan kusturacağım" yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı görüldü. Ayrıca, katil zanlısının bozkurt işareti yaptığı fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu paylaşımlara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sert tepki gösterdi.

"SALDIRGANIN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLMELİ"

Bahçeli, "Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır" paylaşımını yaptı.

"KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Katil zanlısının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili açıklama yapan Bahçeli, "Hasbelkader veya planlı bir senaryonun çerçevesinde bozkurt işareti yaparak sosyal medyadan yayınlayan bir cani üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamaya, töhmet altında bırakmaya, hatta yargısız infaz etmeye hiç kimsenin harcı olmadığı gibi hakkı da haddi de yoktur" dedi.

"ADALETİN BAŞLICA KONUSU OLMALI"

Bahçeli, diğer tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Katilin daha önceden çektirdiği fotoğraflarının birden bire nasıl tedavüle sokulduğu, buna kimlerin önayak olduğu, meselenin hangi odaklar vasıtasıyla Türk-Kürt ihtilafına taşınmak istendiği adaletin başlıca konusu olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şerefli mücadelesi; hukuk, demokrasi ve siyasi ilkeleriyle sınırlıdır. Bunun dışında hiçbir alan, saha ve zeminde davamızın ve dava arkadaşlarımızın anılması, bulunması, herhangi bir çatışmanın faili olması ihtimalen bile olsa söz konusu değildir."