MHP lideri Bahçeli: "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: 'Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket... - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli: "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket...

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir.

MHP lideri Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir" paylaşımında bulundu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, KOVİD-19 virüsüne karşı yapılan mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunarak, "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor. İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların gün batımında her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eş güdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor. Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir" ifadelerine yer verdi.


Tefekkür ve vicdan muhasebesi


Tefekkür ederek herkesi vicdanının sesini dinlemeye davet eden Bahçeli, "Zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. ve de nefs-i emmareyi sorguya çekelim. Her şey Allah'tandır. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez. Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım" yorumunda bulundu.


"Bir süre evde kalalım"


Bahçeli paylaşımlarında, "Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır. Ancak inanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır. KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim. Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. KOVİD-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır. Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır" sözlerine yer verdi.


Nevruz kutlaması


Vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, "Türk-İslam dünyasına ve insanlık alemine, şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi'ni idrak edeceğiz. Miraç pek çok hikmetin tezahürü olmasının yanında, Allah'ın sonsuz kudretinin Efendimize gösterildiği muhteşem ve mucizevi yükselişin adıdır. Miracımız mübarek olsun. Rabbim üzerimizden rahmetini esirgemesin. KOVİD-19 hastalığının bertaraf edilmesi konusunda Türk milletine ve tüm insanlığa yar ve yardımcı olsun. Huzurun, sağlıklı ve saadet dolu günlerin miracına hep birlikte ulaşmayı yürekten niyaz ediyorum. Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. KOVİD-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum" cümlelerini kullandı. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi         
12:32
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi         
12:20
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı         
12:08
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 20:43:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP lideri Bahçeli: "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]