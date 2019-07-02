MHP lideri Bahçeli;"Hiç bir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir" dedi.
31 dakika önce
MHP lideri Bahçeli;"Hiç bir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir" dedi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
lideri Bahçeli;"Hiç bir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir" dedi. - ANKARA
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